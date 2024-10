Ernstig ziek jongetje belt met zijn held Bellingham dankzij Nederlandse voetballer

De voetballers van Jong Oranje, het Nederlands team voor spelers onder de 21 jaar, brachten een bezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze troffen daar een ernstig ziek jongetje die enorm fan is van een bekende voetballer. Zijn idool is namelijk Jude Bellingham, de Engelse sterspeler van Real Madrid.

Bellingham speelt natuurlijk niet in Jong Oranje, maar Noah Ohio wel. Ohio, de spits van FC Utrecht, hoort dat het ernstig zieke jochie fan is van Bellingham en zegt dan: " Zal ik hem bellen?" De Nederlandse aanvaller kent Bellingham goed, ze zijn bevriend geraakt toen ze in het verleden samen voetbalden.

Ohio start een videogesprek en de Engelse wereldster neemt op! Er ontstaat een kort gesprekje. Bellingham vraagt of alles goed is met het jongetje en vraagt of hij een leuke dag heeft. Het jongetje is onder de indruk, maar stelt ook wedervragen en vraagt of het ook goed gaat met Bellingham. Ohio vertaalt het Engels voor het stralende knulletje.

Ook bondscoach Ronald Koeman voelde al eens de warmte van de Nederlandse voetballers. Dat zie je in bovenstaande video, waarin hij het heeft over zijn zieke vrouw.

Na een foto via de telefoon hangt Bellingham op. Het levert hem een handkus op van Ohio die hem bedankt voor het korte belletje.