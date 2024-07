Spanje wint EK 2024 na bloedstollende finale tegen Engeland

Spanje heeft het EK voetbal in Duitsland gewonnen. De ploeg van de bondscoach Luis de la Fuente rekende in de finale ook af met Engeland (2-1), nadat het op weg naar de eindstrijd al titelkandidaten Duitsland (2-1) en Frankrijk (2-1) had uitgeschakeld.

Nico Williams schoot Spanje op voorsprong in het Olympiastadion van Berlijn. De linksbuiten scoorde in de 47e minuut op aangeven van Lamine Yamal, met 17 jaar de jongste speler ooit in een EK-finale. Engeland wankelde vlak na de openingstreffer. Dani Olmo, Álvaro Morata en Yamal misten echter kansen op een tweede treffer.

Gareth Southgate, bondscoach van Engeland, greep in en wisselde zijn aanvoerder Harry Kane voor Ollie Watkins, de maker van het winnende doelpunt in de halve finale tegen Oranje. Niet Watkins, maar de eveneens ingevallen Cole Palmer schoot Engeland in de 73e minuut op gelijke hoogte, via het lichaam van de Spaanse invaller Martín Zubimendi.

86e minuut

Invaller Mikel Oyarzabal maakte in de 86e minuut het winnende doelpunt. Spanje is nu recordhouder wat betreft gewonnen EK's. De wereldkampioen van 2010 veroverde de Europese titel voor de vierde keer. Duitsland werd driemaal Europees kampioen.

ANP