Dit waren de beste spelers van Oranje, volgens Nederland

Het sprookje voor het Nederlands elftal is voorbij, na het verlies tegen Engeland in de halve finale van het EK voetbal. Maar het kampioenschap heeft ook nieuwe helden opgeleverd, die bij het grote publiek nog wat minder bekend waren. Lees hieronder wie de beste Oranje-spelers op het EK waren, volgens Nederland.

Voor dit onderzoek werden de voetbalfans in het Hart van Nederland-panel gevraagd wie zij allemaal van grote klasse vonden op het toernooi. Mensen konden zoveel spelers aanklikken als ze wilden.

Hart van Nederland-panel Ook je mening geven? Word lid van het Hart van Nederland-panel! Kijk hier voor alle informatie over het panel en meld je net als 40.000 andere mensen aan voor de onderzoeken! Per onderzoek wordt een voor de Nederlandse bevolking representatief deel van het panel uitgenodigd. De laatste onderzoeken bekijk je hier.

1: Bart Verbruggen (50%)

Op de eerste plek eindigt Bart Verbruggen. De keeper van Brighton & Hove Albion heeft Oranje meermaals gered door fenomenale reddingen. Zijn keeperswerk tijdens de groepswedstrijd tegen Frankrijk was de sleutel tot het 0-0 gelijkspel.

2: Cody Gakpo (34%)

De topscorer van Oranje met drie doelpunten, op de tweede plek vinden we Cody Gakpo. De aanvaller van Liverpool scoorde het eerste doelpunt voor Nederland op het toernooi in de groepswedstrijd tegen Polen, en wist ook het net te vinden in de wedstrijden tegen Oostenrijk en Roemenië.

3: Wout Weghorst (28%)

Weghorst werd de gouden wissel in de eerste wedstrijd tegen Polen: de boomlange aanvaller scoorde na 137 seconden op het veld te zijn de winnende treffer. Zijn latere invalbeurten wist hij niet met doelpunten te bekronen.