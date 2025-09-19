Bol kroont zich opnieuw tot wereldkampioen 400 meter horden

Femke Bol heeft voor de tweede keer op rij de wereldtitel veroverd op de 400 meter horden. De 25-jarige Amersfoortse liep in een uitverkocht Japan National Stadium naar het goud in een tijd van 51,54, de beste tijd van dit jaar.

Het is haar zesde medaille op een WK. Ze won in Tokio ook zilver met het estafetteteam op de 4x400 meter gemengd. Op de WK van Boedapest van 2023 won ze twee gouden medailles en op de WK van 2022 in Eugene twee zilveren medailles.

Bol is na Dafne Schippers de tweede Nederlandse atlete die haar wereldtitel prolongeert. Schippers won goud op de 200 meter in 2015 en 2017.

Bol won de finale met overmacht. Ze lag na 100 meter al eerste en vergrootte haar voorsprong gaande de ronde. Ze voerde de race volgens het tevoren bedachte plan uit: hard over de eerste drie horden, goed tempo door de bocht en dan wat over hebben op het laatste rechte stuk.

Topfavoriet

De Amerikaanse Jasmine Jones liep naar het zilver in 52,08, de Slowaakse Emma Zapletalova behaalde het brons in 53,00. Dalilah Muhammad, vooraf beschouwd als grootste concurrente van Bol, eindigde in haar afscheidsrace als zevende in 54,82.

Bol gold vooraf als de torenhoge favoriete voor het goud. Ze is dit jaar ongeslagen op de 400 meter horden en in de prestigieuze Diamond League heeft ze inmiddels dertig overwinningen op rij geboekt. Bovendien deed haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone niet mee. De Amerikaanse sloeg in Tokio de 400 meter horden over om zich volledig te richten op de 400 meter.

Hart van Nederland/ANP