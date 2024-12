Atlete Hassan voor derde keer gekozen tot Sportvrouw van het Jaar

Atlete Sifan Hassan is op het Sportgala op Papendal gekozen tot Sportvrouw van het Jaar. De olympisch kampioene op de marathon kreeg de meeste stemmen van haar collega-topsporters en de vakjury. Het is haar derde Jaap Eden. Deze prestigieuze prijs, genoemd naar de legendarische Nederlandse sporter Jaap Eden, wordt sinds 1951 jaarlijks uitgereikt aan de beste sportman, sportvrouw en/of ploeg van Nederland. Hassan won de trofee eerder in 2019 en 2021.

De 31-jarige Hassan was op de Olympische Spelen in Parijs de eerste vrouw ooit die de baanafstanden 5000 en 10.000 meter combineerde met de marathon. Ze won brons op zowel de 5000 als 10.000 meter.

Tussen laatstgenoemde afstand en de marathon zat één dag rust en toch presteerde Hassan het om haar historische missie te bekronen met het goud op de marathon in een olympisch record (2.22.55). Ze versloeg in hartje Parijs in een adembenemende eindsprint de Ethiopische Tigist Assefa.

Tijdens de laatste Olympische Spelen in Parijs hadden bekende en onbekende Nederlanders veel lof voor Hassan. In de bovenstaande video vertellen ze over haar 'bovenmenselijke prestaties'.

Hassan is om haar unieke olympische trilogie begin deze maand al uitgeroepen tot beste atlete van de wereld. Nog nooit viel een Nederlandse atleet deze prestigieuze titel ten deel.

Parasportvrouw van het jaar

Fleur Jong werd uitgeroepen tot Parasportvrouw van het Jaar. De 29-jarige Noord-Hollandse para-atlete veroverde tijdens de Paralympische Spelen van Parijs het goud op de 100 meter in de klasse T64 en pakte de titel in het verspringen. Haar concurrentes voor de sportprijs waren Lara Baars (para-atletiek), Liesette Bruinsma (para-zwemmen) en Kelly van Zon (para-tafeltennis).

Door een bacteriële infectie in haar jeugd zijn Jongs onderbenen en een deel van haar vingerkootjes geamputeerd.

Sportman van het jaar

Baanwielrenner Harrie Lavreysen werd gekozen tot Sportman van het Jaar. De 27-jarige Brabander won op de Olympische Spelen van Parijs afgelopen zomer drie gouden medailles: op de teamsprint, sprint en keirin.

Later in het jaar werd hij ook nog drie keer wereldkampioen waarmee zijn totaal aantal wereldtitels op zestien kwam.

Hart van Nederland/ANP