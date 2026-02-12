Volg Hart van Nederland
Geen loempia of nasibal bij snackbar Tante Suus na Wennemars-debacle

Olympische Spelen

Vandaag, 21:31 - Update: 57 minuten geleden

Het is even niet mogelijk om een loempia, bamischijf of nasihap bij snackbar Tante Suus in Vlaardingen te halen. De snackbar doet namelijk de vettige én oosterse lekkernijen een dag lang in de ban, omdat de Chinese schaatser Lian Ziwen onze eigen Joep Wennemars gigantisch in de weg zat op de Olympische Spelen. De Facebookpost van de snackbar spreekt boekdelen, maar de waarheid steekt toch iets anders in elkaar...

Eigenaresse Suzan baalde enorm van wat Wennemars overkwam, woensdagavond. Bij wijze van grap floept ze er thuis, terwijl ze vanaf de bank de wedstrijd zit te volgen, uit dat ze even geen loempia's, bamischijven en nasihappen meer gaat verkopen in haar zaak. Om de gebruikelijke stroom van berichtjes op haar Facebookaccount te doorbreken (over bijvoorbeeld een sluiting op een feestdag, of een opengebroken straat in de buurt van haar snackbar) besluit ze de grap daar ook te maken.

'Het is echt geen racisme'

En dat heeft ze geweten. Haar post krijgt honderden likes en opmerkingen. "Maar het is echt, echt, echt geen racisme. Sterker nog: daar doen we absoluut niet aan hier in onze snackbar. Halal, vegan, vegetarisch, glutenvrij. Alles en iedereen is welkom. En als het een Duitser zou zijn geweest zou ik braadworst hebben geschreven", wil Suzan allereerst verduidelijken.

Maar wat is dan het complete verhaal achter deze stunt? Hart van Nederland ging even langs bij haar snackbar, je ziet het in bovenstaande video.

Door Daniël Bom

