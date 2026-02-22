Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederland derde op Spelen, maar welke provincie pakt goud?

Nederland derde op Spelen, maar welke provincie pakt goud?

Olympische Spelen

Vandaag, 14:21

Link gekopieerd

Het is voor ons land een succesvolle editie van de Olympische Winterspelen. Tien gouden, zeven zilveren en drie bronzen medailles zeggen natuurlijk genoeg. Deze aantallen zorgen er zelfs voor dat Nederland de Spelen eindigt met de hoogste eindklassering ooit: plek 3. Maar welke provincie was het succesvolst in Milaan? Het zijn er twee, want het is maar net hoe je het bekijkt...

Persbureau ANP heeft een analyse gemaakt en wat blijkt? Als het over het grootste aantal medailles gaat, dan spant Friesland absoluut de kroon. Maar liefst negen plakken werden opgepikt door olympisch deelnemers die geboren zijn in die provincie. Daarna volgen:

  • Noord-Holland: 7 medailles

  • Zuid-Holland en Gelderland: 3 medailles

  • Groningen: 2 medailles

  • Overijssel en Noord-Brabant: 1 medaille

Helaas: Limburg, Zeeland, Utrecht, Drenthe en Flevoland moeten het zonder eremetaal stellen.

Hopelijk heeft de support die de Olympiërs vanuit Nederland kregen bij kunnen dragen aan al dit succes:

Aldeboarn in de ban van Jorrit Bergsma
2:07

Aldeboarn in de ban van Jorrit Bergsma

Friesland of...?

Maar bovenaan schrijven we dat er twee provincies het succesvolst zijn. Hoe zit dat dan? Je kunt het ook nog op een andere manier bekijken: wie is de succesvolste sporter van deze Spelen en uit welke provincie komt deze persoon?

In totaal bestond TeamNL uit 38 sporters. Maar liefst vijftien daarvan haalden een of meerdere medailles. En van die vijftien is er één met drie gouden en een bronzen medaille: het is niemand minder dan shorttracker Jens van 't Wout. En Jens is 24 jaar geleden geboren in... Laren, Noord-Holland!

Laatste dag Winterspelen: Velzeboer en Bergsma krijgen grote eer bij slot
Laatste dag Winterspelen: Velzeboer en Bergsma krijgen grote eer bij slot

Hij zorgt met dat aantal ook voor een stevige bijdrage aan het totaal aantal gouden medailles van zijn provincie: dat zijn er vier. En als je dan wil weten welke provincie het meest succesvol is gebleken met het behalen van gouden medailles, dan kom je toch weer uit bij Friesland: vijf!

Door Daniël Bom

Lees ook

Laatste dag Winterspelen: Velzeboer en Bergsma krijgen grote eer bij slot
Laatste dag Winterspelen: Velzeboer en Bergsma krijgen grote eer bij slot
Schaatsvereniging uit Zoetermeer krijgt meer aanmeldingen dankzij Winterspelen
Schaatsvereniging uit Zoetermeer krijgt meer aanmeldingen dankzij Winterspelen
10x goud! Na Bergsma wint ook Groenewoud massastart
10x goud! Na Bergsma wint ook Groenewoud massastart

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.