Nederland derde op Spelen, maar welke provincie pakt goud?

Het is voor ons land een succesvolle editie van de Olympische Winterspelen. Tien gouden, zeven zilveren en drie bronzen medailles zeggen natuurlijk genoeg. Deze aantallen zorgen er zelfs voor dat Nederland de Spelen eindigt met de hoogste eindklassering ooit: plek 3. Maar welke provincie was het succesvolst in Milaan? Het zijn er twee, want het is maar net hoe je het bekijkt...

Persbureau ANP heeft een analyse gemaakt en wat blijkt? Als het over het grootste aantal medailles gaat, dan spant Friesland absoluut de kroon. Maar liefst negen plakken werden opgepikt door olympisch deelnemers die geboren zijn in die provincie. Daarna volgen:

Noord-Holland: 7 medailles

Zuid-Holland en Gelderland: 3 medailles

Groningen: 2 medailles

Overijssel en Noord-Brabant: 1 medaille

Helaas: Limburg, Zeeland, Utrecht, Drenthe en Flevoland moeten het zonder eremetaal stellen.

Hopelijk heeft de support die de Olympiërs vanuit Nederland kregen bij kunnen dragen aan al dit succes:

2:07 Aldeboarn in de ban van Jorrit Bergsma

Friesland of...?

Maar bovenaan schrijven we dat er twee provincies het succesvolst zijn. Hoe zit dat dan? Je kunt het ook nog op een andere manier bekijken: wie is de succesvolste sporter van deze Spelen en uit welke provincie komt deze persoon?

In totaal bestond TeamNL uit 38 sporters. Maar liefst vijftien daarvan haalden een of meerdere medailles. En van die vijftien is er één met drie gouden en een bronzen medaille: het is niemand minder dan shorttracker Jens van 't Wout. En Jens is 24 jaar geleden geboren in... Laren, Noord-Holland!

Hij zorgt met dat aantal ook voor een stevige bijdrage aan het totaal aantal gouden medailles van zijn provincie: dat zijn er vier. En als je dan wil weten welke provincie het meest succesvol is gebleken met het behalen van gouden medailles, dan kom je toch weer uit bij Friesland: vijf!