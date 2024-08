Hockeysters Oranje halen olympische titel na zinderende shoot-outs

De Nederlandse hockeysters hebben hun olympische titel met veel moeite geprolongeerd. De regerend kampioen won na shoot-outs van China, dat onder leiding staat van bondscoach Alyson Annan, de oud-coach van Oranje. Na de reguliere speeltijd was het 1-1.

China kwam al in de zesde minuut op voorsprong via Chen Yi. De gelijkmaker liet tot de 51e minuut op zich wachten: Yibbi Jansen schoot raak uit een strafcorner. Het betekende al haar negende doelpunt van het toernooi.

China pakte voor het eerst een olympische titel in het hockey. De vrouwen werden in 2008 tweede op de Spelen in Beijing, na een nederlaag tegen Oranje in de eindstrijd.

De hockeymannen wonnen woensdagavond goud in de finale op de Olympische Spelen tegen Duitsland. Jacques Brinkman, voormalig hockeyer, recordinternational en vader van de huidige aanvoerder Thierry Brinkman, geloofde er al in (zie bovenstaande video).

ANP