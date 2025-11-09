Verstappen beperkt schade in São Paulo met plek 3 achter Norris

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van São Paulo als derde geëindigd. De regerend wereldkampioen moest de zege op het Autódromo José Carlos Pace in Brazilië laten aan de Brit Lando Norris in de McLaren, maar beperkte de schade na een start vanuit de pitsstraat. Mercedes-coureur Kimi Antonelli werd tweede.

Norris liep door de zege uit naar 390 punten, 49 meer dan Verstappen. Oscar Piastri, de Australische teamgenoot van Norris, staat nog voor Verstappen op de tweede plaats met 366 punten. Er volgen nog drie grands prix in de titelstrijd. De volgende is de Grote Prijs van Las Vegas op 22 november.

Verstappen startte na een mislukte kwalificatie, waarin hij niet verder kwam dan de zestiende plaats, vanuit de pits. Red Bull verving de krachtbron van de auto en bracht wijzigingen aan de wagen aan. Met een nieuwe motor hoopte Verstappen toch nog in de punten te rijden.

Tijdstraf

Norris was goed genoeg weg bij de start om zijn eerste positie te behouden. Door een crash van de Braziliaan Gabriel Bortoleto kwam de safetycar op de baan en kon Verstappen, die al was opgeschoven naar de zestiende plaats, aansluiten. Verstappen schoof bij de herstart door naar de dertiende plaats. Piastri nam bij de herstart de tweede plaats over van Antonelli. Hij tikte de Italiaan aan, die daarna Charles Leclerc van de baan duwde. Die manoeuvre leverde de Australiër een tijdstraf van 10 seconden op.

Verstappen kwam daarna binnen voor nieuwe banden na een lekke band. Op de mediumbanden knokte hij zich een weg naar voren en reed na achttien ronden op de negende plaats en schoof door snelle ronden en pitsstops op naar de vierde positie.

Na een tweede stop voor Norris in de 51e ronde reed Verstappen zelfs even aan de leiding, maar hij maakte nog een wissel naar de zachte band. Hij dichtte het gat naar George Russell en passeerde de Brit met nog acht ronden te gaan. Verstappen kwam aan de staart van Antonelli, maar kon de jonge Italiaan niet meer passeren.

Norris reed onbedreigd naar de zege in Brazilië en pakte met ook nog de 8 punten van de winst in de sprintrace de volle score van 33 punten. Hij heeft 24 punten meer dan zijn teamgenoot, die als vijfde finishte in Brazilië, en is daarmee dicht bij zijn eerste wereldtitel.