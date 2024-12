Nieuw-Zeelandse coureur nieuwe teamgenoot van Max Verstappen

Nadat woensdagavond bekend is gemaakt dat Sergio Perez vertrekt bij de Formule 1-renstal Red Bull, is donderochtend gelijk zijn opvolger en daarmee dus de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen aangekondigd. Het is coureur Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander was al actief in de koningsklasse van de autosport bij RB.

En daarmee is het stoeltje naast Verstappen dus weer snel gevuld. Lawson begon in 2019 bij het trainingsprogramma van Red Bull en debuteerde, toepasselijk genoeg, in 2023 bij de F1 tijdens de Grand Prix in Zandvoort. Toen verving hij de uitgevallen Daniel Ricciardo bij AlphaTauri.

We kunnen nog twee keer genieten van de F1 in Zandvoort, daarna is het over en uit want de Grand Prix keert daar niet meer terug. N iet alleen Verstappen vindt dat jammer. Superfan Ans vertelt in de bovenstaande video wat zij van de beslissing vindt.

Lawson concurreerde om het tweede zitje bij Red Bull met de Japanner Yuki Tsunoda, de afgelopen seizoen al de vaste rijder bij tweede team RB. De keuze is uiteindelijk gevallen op de 22-jarige Nieuw-Zeelander.

'Ongelooflijk'

De 22-jarige coureur noemt het een eer dat hij nu voor het hoofdteam van de energiedrankjesmaker uit Oostenrijk uit mag komen: "Hier heb ik voor gewerkt sinds mij achtste." Hij bedankt zijn collega's bij de ploeg die hij nu dus gaat verlaten. "Het was een ongelooflijk avontuur."

Sergio Perez maakte een slecht seizoen mee en zag Max Verstappen in 2024 meermaals vér voor hem finishen. De geruchten deden al langer de ronde dat hij op de wipstoel zat. Ondanks de bakken kritiek die Checo het afgelopen seizoen over zich heen heeft gekregen heeft teambaas Christian Horner wel een dankwoord uitgesproken voor al zijn inzet, onder andere vanwege zijn bijdrage aan het binnenslepen van twee constructeurstitels.

Hart van Nederland / ANP