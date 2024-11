Onoverwinnelijke Max Verstappen verovert vierde wereldtitel in Las Vegas

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1 veroverd. De 27-jarige coureur van Red Bull eindigde in de late zaterdagavond in Las Vegas als vijfde en kan met nog twee raceweekenden te gaan niet meer worden ingehaald in de WK-stand.

Concurrent Lando Norris moest in Las Vegas voor Verstappen eindigen om nog kans te maken op de titel, maar werd zesde. George Russell in de Mercedes won de race.

'Nooit gedacht dat dit mogelijk was'

"Wat een seizoen", reageerde Verstappen over de radio op zijn team dat hij bedankte. "Deze was moeilijker dan vorig jaar, maar we hebben alles gegeven. Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk was." Verstappen werd in 2021 voor het eerst wereldkampioen door in de slotrace zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton te verslaan. In de daaropvolgende twee seizoenen was de Limburger met overmacht de beste.

ANP