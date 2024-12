Max Verstappen wordt vader: 'Mini Verstappen-Piquet onderweg'

Max Verstappen wordt vader. De Formule 1-coureur kondigt vrijdagochtend in een bericht op Instagram aan dat zijn vriendin Kelly Piquet in verwachting is van hun eerste kind.

"Mini Verstappen-Piquet onderweg", schrijft Verstappen. "We kunnen niet gelukkiger zijn met ons kleine wondertje." Bij het nieuws plaatst de coureur een zwart-witfoto waarop hij zijn hand tegen de buik van Piquet houdt.

2026 is het laatste jaar van de Grand Prix van Zandvoort. Niet alleen Verstappen vindt dat jammer. Superfan Ans vertelt in de bovenstaande video wat zij van de beslissing vindt.

De 27-jarige Verstappen en het Braziliaanse model Piquet (35) zijn sinds oktober 2020 samen. Piquet heeft al een dochter uit een eerdere relatie met de Russische voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat. Het meisje werd in juli 2019 geboren.

Verstappen veroverde onlangs bij de Grote Prijs van Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. Hij kwam daarmee op gelijke hoogte met Alain Prost en Sebastian Vettel. De Red Bull-coureur is naar de gedeelde vierde plaats op de eeuwige ranglijst van de Formule 1 geklommen. Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn recordhouders, zij hebben beiden zeven wereldtitels.

Verstappen werd in 2021 voor het eerst wereldkampioen.

