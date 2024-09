McLaren-baas ziet Verstappen wereldtitel nog verspelen

McLaren-teambaas Andrea Stella denkt dat zijn coureur Lando Norris Max Verstappen dit jaar nog kan verslaan in de strijd om het wereldkampioenschap.

Norris heeft nu nog maar een achterstand van 62 punten op Max. De Brit laat in de afgelopen races zien veel sneller te zijn dan de wereldkampioen in de Red Bull.

Na de winst van Norris in Zandvoort hebben hij en zijn ploeggenoot Piastri dit weekend ook de tweede en derde plek in Italië weten te bemachtigen. Daardoor is McLaren positief over hun kansen in het constructeurskampioenschap. Teambaas Andrea Stella heeft ook goede hoop op een wereldtitel voor Norris. "Als we beide willen bereiken, moeten we het team en Lando op die manier inzetten om beide titels na te jagen."

Hoe werkt het puntensysteem? In de Formule 1 worden punten toegekend aan coureurs op basis van hun eindpositie in elke race. De winnaar krijgt 25 punten, de nummer twee 18 punten en de derde plaats 15 punten. De punten lopen af tot de tiende plaats, die 1 punt ontvangt. De coureur met de meeste punten aan het einde van het seizoen wordt gekroond tot wereldkampioen. Max Verstappen heeft er momenteel 303. Lando Norris zit hem op de hielen met 241 punten.

'Kampioenschap niet realistisch'

Na de wedstrijd van deze zondag was Verstappen zelf al niet positief. Tijdens de race liep hij tegen verschillende problemen aan. Daardoor eindigde hij in Monza op de zesde plek.

De donderdag voor de race had Verstappen al aan de media verteld dat het niet zo goed ging. "Ik doe mijn best, maar ik heb de prestatie van de auto niet in de hand. Ik probeer zoveel mogelijk feedback te geven en probeer de auto sneller te maken. Maar of het genoeg zal zijn, dat weet ik niet. Ik weet wel dat we als team er alles aan doen om het beter te doen dan wat we in Zandvoort hebben laten zien."

De drievoudige wereldkampioen ziet zijn kansen momenteel somber in. "Op dit moment zijn beide kampioenschappen niet realistisch." Eerder zei hij bij Viaplay al geen race meer te kunnen winnen als de Red Bull niet wordt verbeterd.

Monster van een auto

Teambaas Christian Horner van Red Bull vond de zesde plaats voor Max Verstappen en de achtste plaats voor Sergio Pérez het hoogst haalbare in de Grote Prijs van Italië.

Horner gaf toe dat de prestaties van de Red Bull momenteel achterblijven. "Het hele team werkt er heel hard aan. Het lijkt op een balansprobleem en dat moet worden opgelost. Dit weekend heeft echt laten zien waar onze zwakke punten liggen."

Volgens Verstappen moet de wagen 'binnenstebuiten worden gekeerd'. "We zijn in zes tot acht maanden van een dominante auto naar een onbestuurbare auto gegaan. Dat vind ik erg vreemd. De auto is gewoon niet te besturen. Vorig jaar hadden we de meest dominante auto ooit en we hebben er een monster van gemaakt."