Weer geen poleposition voor Verstappen: zevende in kwalificatie GP Italië

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van Italië genoegen moeten nemen met een zevende plaats. De regerend wereldkampioen kwam met zijn Red Bull niet tot een heel snelle ronde in de derde kwalificatiesessie. De poleposition is net als een week eerder in de Dutch Grand Prix voor Lando Norris. Naast hem staat teamgenoot Oscar Piastri.

Verstappen gaf 0,695 seconde toe op Norris, die in zijn laatste ronde ook zijn eerdere tijd niet wist te verbeteren. Piastri was 0,109 langzamer dan zijn Britse teamgenoot. George Russell zette in de Mercedes op 0,113 de derde tijd neer. Naast hem staat zondag Charles Leclerc in de Ferrari.

Verstappen moet vertrekken vanaf de vierde startrij met naast hem teamgenoot Sergio Pérez. In de rij ervoor staan Carlos Sainz in de Ferrari en Lewis Hamilton in de Mercedes.

