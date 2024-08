Verstappen scherp in Italië: snelste tijd in eerste training

Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Italië de snelste tijd neergezet. De regerend wereldkampioen was op het circuit van Monza 0,228 seconde sneller dan Charles Leclerc, terwijl zijn voornaamste concurrent, Lando Norris, 0,241 seconde moest toegeven.

Vorige week streek het Formule 1-circus neer in Zandvoort. Tienduizenden Nederlandse fans kwamen af op de drie racedagen van de Dutch Grand Prix.

Na zijn teleurstellende tweede plek in de Dutch GP wil Verstappen zich dit weekend revancheren. In Zandvoort moest hij zijn meerdere erkennen in Norris en gaf hij na afloop aan dat Red Bull nog veel werk te doen heeft. Deze boodschap herhaalde hij in Monza: “Ik doe mijn best, maar ik heb de prestatie van de auto niet in de hand. We werken als team keihard om beter te presteren dan in Zandvoort,” aldus Verstappen.

De Nederlander won de afgelopen twee jaar in Italië en hoopt zondag om 15.00 uur opnieuw te zegevieren.