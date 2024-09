Max Verstappen zesde in GP van Italië, zege naar Ferrari-coureur Leclerc

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Italië als zesde geëindigd. De wereldkampioen in de Red Bull zag daardoor Lando Norris inlopen in het wereldkampioenschap.

De Britse McLaren-coureur finishte als derde. De zege in Monza ging naar Ferrari-coureur Charles Leclerc voor Oscar Piastri in de McLaren.

Verstappen heeft met nog acht races te gaan in het WK een voorsprong van 63 punten op Norris.

ANP