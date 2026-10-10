Max Verstappen pakt opnieuw pole in Singapore, nu voor de race

De sprintrace won hij zaterdag al en nu mag hij zondag op pole beginnen bij de race in Singapore. Max Verstappen was in de kwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay met een rondje van 1.31,373 de snelste. Hij was een fractie sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc uit Monaco en diens Britse teamgenoot Lewis Hamilton.

Voor Verstappen is het de derde poleposition op rij. Hij veroverde een week geleden de pole in de kwalificatie van de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië werd verreden. Daarna was hij de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace in Singapore. Die race won Verstappen eerder op zaterdag.

De GP van Singapore begint zondag om 14.00 uur.