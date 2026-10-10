Max Verstappen wint sprintrace in Singapore na chaotische start

Max Verstappen heeft zaterdag de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. De Nederlander bleef de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace dit seizoen.

De race begon een halfuur later dan gepland door een hevige regenbui. Alle coureurs gingen op intermediate-banden van start, die geschikt zijn voor een natte baan.

Komt de Formule 1 ooit terug naar Zandvoort? In onderstaande video vertellen we je hier meer over:

2:30 Is dit echt het einde van de Formule 1 in Zandvoort?

Chaotische race

George Russell kwam op het natte circuit beter weg dan Verstappen en nam de leiding over. Maar in de tweede ronde ging het mis voor de Mercedes-coureur. Hij verloor de controle over zijn auto en raakte de muur, waarna de safetycar de baan op kwam.

Ook voor Verstappens teamgenoot Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto en Sergio Pérez zat de race er vroegtijdig op.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Bij de herstart pakte Verstappen zijn kans. Hij sloeg al snel een gat van bijna een seconde met Hamilton en bouwde zijn voorsprong daarna verder uit. Zijn overwinning kwam niet meer in gevaar.

Botsing tussen McLaren-coureurs

In de slotronde ging het nog mis bij McLaren. Lando Norris raakte tijdens een inhaalactie zijn teamgenoot Oscar Piastri, waarna beide auto's spinden.

Kimi Antonelli profiteerde daarvan en eindigde als vierde. De Italiaan behoudt daarmee de leiding in het wereldkampioenschap.

Voor Verstappen is het zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein.