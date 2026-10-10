Max Verstappen wint sprintrace in Singapore na chaotische start

Max Verstappen heeft zaterdag de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. De Nederlander bleef de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace dit seizoen.
De race begon een halfuur later dan gepland door een hevige regenbui. Alle coureurs gingen op intermediate-banden van start, die geschikt zijn voor een natte baan.
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Chaotische race
George Russell kwam op het natte circuit beter weg dan Verstappen en nam de leiding over. Maar in de tweede ronde ging het mis voor de Mercedes-coureur. Hij verloor de controle over zijn auto en raakte de muur, waarna de safetycar de baan op kwam.
Ook voor Verstappens teamgenoot Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto en Sergio Pérez zat de race er vroegtijdig op.