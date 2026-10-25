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Geen derde pole voor Verstappen, start van plek 2 in Austin

Max Verstappen

Vandaag, 10:08

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Max Verstappen is er in Austin niet in geslaagd voor de derde keer op rij poleposition te veroveren in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull moest in de kwalificatie voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten alleen zijn meerdere erkennen in WK-leider Kimi Antonelli en veroverde de tweede startpositie. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar en de Monegask Charles Leclerc van Ferrari vormen de tweede startrij.

Verstappen was in de kwalificatie voor de afgelopen GP's in Maleisië en Singapore wel de snelste. Na een moeizame start van het seizoen heeft de 29-jarige Nederlander de snelheid van de Red Bull gevonden. In Maleisië veroverde hij zijn eerste poleposition en overwinning van het seizoen, om dat een week later in Singapore te herhalen.

Foutje in run

Verstappen is het hele weekend al snel in Texas. In de trainingen reed hij twee keer de tweede en een keer de derde tijd. Ook de Ferrari's maakten indruk, maar in de kwalificatie kwam dat er niet helemaal uit. De Italiaan Antonelli zette in de laatste kwalificatiesessie als eerste een goede tijd neer (1.34,035), waar Verstappen een kleine twee tienden op moest toegeven.

In een tweede poging kwam geen enkele coureur meer aan die tijden. Verstappen kon pole vergeten na een foutje in zijn tweede run.

Mogelijk kampioenschap Antonelli

Max Verstappen gunt Kimi Antonelli de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull, viervoudig wereldkampioen, maakt zelf geen aanspraak meer op de titel, maar de Italiaan van Mercedes kan deze zondag als jongste coureur ooit al het kampioenschap binnenhalen.

Dat is dan op vijf races voor het einde van het seizoen. De GP van Austin begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Door ANP

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