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Max Verstappen wint in Singapore en pakt tweede seizoenszege

Max Verstappen wint in Singapore en pakt tweede seizoenszege

Max Verstappen

Vandaag, 16:00

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Max Verstappen heeft na een glansrijk raceweekend zijn tweede overwinning van dit Formule 1-seizoen binnengehaald. De viervoudig wereldkampioen kwam zondag als eerste over de finish op het circuit van Singapore. De Nederlander hield Ferrari-coureur Charles Leclerc en Mercedes-coureur Kimi Antonelli achter zich en stijgt daarmee naar de vierde plaats in het WK-klassement.

Verstappen was het het hele weekend oppermachtig. Zaterdag schreef hij de sprintrace al op zijn naam en ook tijdens de kwalificatie was hij de snelste. Daardoor mocht de Red Bull-coureur zondag vanaf poleposition vertrekken. Die uitstekende uitgangspositie wist hij na een spannende start vervolgens om te zetten in een overwinning.

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Eerste zege in de GP van Singapore

Charles Leclerc eindigde als tweede, gevolgd door Mercedes-coureur Kimi Antonelli op de derde plaats. Voor Verstappen is het de eerste zege in de GP van Singapore. Dat was een van de weinige GP's die hij nog niet had gewonnen, maar waarin hij wel al drie keer als tweede was geëindigd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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