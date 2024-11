Verstappen trots na veroveren vierde wereldtitel: 'Nooit gedacht dat het mogelijk zou zijn'

Max Verstappen voelt zich zowel opgelucht als trots na het veroveren van zijn vierde wereldtitel op rij. "Het is een lang seizoen geweest" zei de wereldkampioen na de race in Las Vegas waar hij als vijfde eindigde. "We begonnen geweldig, we waren aan het cruisen. Daarna werd het zwaar, maar als team bleven we werken aan verbeteringen en hebben het gered."

Verstappen bedankte het hele team van Red Bull. "Ik ben ongelofelijk trots op iedereen en wat ze voor me hebben gedaan. Om hier te staan als viervoudig wereldkampioen, is iets waarvan ik nooit dacht dat het mogelijk zou zijn."

Verstappen werd gevraagd of hij ooit aan wereldtitels had gedacht, toen hij op zijn zeventiende voor het eerst in de Formule 1-wagen racete. "Ik was blij dat ik meedeed", reageerde hij. "Ik droomde van overwinningen en podiumplekken en die zijn al heel lastig om te behalen. Na een paar moeilijke jaren begon het te lopen en om dan nu hier te staan is ongelofelijk."

'Uitdagend seizoen'

Waar Verstappen het vorige seizoen oppermachtig was, werd het dit seizoen veel spannender. Na tien races zonder zege boekte hij enkele weken geleden na een indrukwekkend optreden in de regen in Brazilië zijn achtste overwinning van het seizoen. "Het was een uitdagend seizoen. Ik heb mijn hoofd koel gehouden. Ik heb nog steeds liever een seizoen als vorig jaar, maar dit jaar heeft me veel lessen geleerd en dat maakt het ook een heel speciaal en mooi seizoen."

Koningspaar onder de indruk

Het koningspaar heeft inmiddels ook gereageerd op de winst van Verstappen. "Ondanks een moeizame start dit weekend in Las Vegas reed hij een solide race en bleef hij zijn naaste concurrent ruim voor", schrijft het paar. "Samen met zijn team liet hij zien over ervaring en kwaliteit te beschikken. Met nog twee races te gaan heeft hij zijn wereldtitel al geprolongeerd. Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze indrukwekkende prestatie!"

ANP