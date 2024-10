Max Verstappen vastberaden: 'Ik blijf bij Red Bull tot 2028, geen twijfel'

Max Verstappen heeft nogmaals laten weten dat hij zijn contract bij Red Bull volledig wil uitdienen, ook al verloopt dit seizoen minder soepel dan verwacht. "Dat is duidelijk mijn voornemen," vertelde de drievoudig wereldkampioen aan persbureau AFP, vlak voor de Grote Prijs van Mexico. Max Verstappen is niet zomaar een sporter, hij is topfit! Dat zie je in bovenstaande video.

Verstappen heeft een contract dat loopt tot eind 2028. Na het winnen van zijn derde wereldtitel vorig jaar, was zijn start van dit seizoen indrukwekkend, met zeven overwinningen in de eerste tien races. Daarna droogde het succes echter op en wist hij negen races op rij niet meer te winnen. Volgens Verstappen hebben andere teams, zoals Mercedes, hard gewerkt om het gat te dichten: "Ze hebben goed werk geleverd aan hun auto's."

Geen gesprekken geweest met andere teams

De Nederlander benadrukt dat er geen gesprekken zijn geweest met andere teams, waaronder Mercedes. "Voor mij is er niets veranderd sinds ik mijn contract bij Red Bull tekende," aldus Verstappen. Hoewel het team momenteel moeilijke momenten kent, blijft hij gefocust op verbetering. "Ik wil samen met Red Bull weer aan de top komen en opnieuw races winnen, wat al een tijdje niet gelukt is."

ANP