Verstappen pakt pole in Jeddah, is 1 honderdste sneller dan Piastri

Max Verstappen heeft de poleposition veroverd in de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was op het circuit van Jeddah de snelste in de kwalificatie. Hij klokte in zijn Red Bull 1.27,294. Dat was exact één honderdste van een seconde sneller dan Oscar Piastri in zijn McLaren.

Lando Norris schakelde zichzelf uit voor een positie vooraan in de startopstelling. De leider in het kampioenschap reed tijdens zijn eerste run in de derde en laatste kwalificatiesessie iets te wild over de kerbstones en crashte vervolgens in zijn McLaren in de muur.

De kwalificatie was bijzonder spannend. Na de eerste run was Verstappen slechts een duizendste sneller dan Piastri, die in zijn tweede run ruim onder de tijd van Verstappen dook. De Limburger perste er vervolgens in zijn tweede poging een perfecte ronde uit.

