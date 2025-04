Max Verstappen rijdt baanrecord in Japan en start vanaf poleposition

Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Japan in de Formule 1 vanaf poleposition. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull was op het circuit van Suzuka in de kwalificaties goed voor een tijd van 1.26,983, een baanrecord.

Verstappen hield de twee McLarens - de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri - net achter zich. Verstappens nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda haalde de derde kwalificatiesessie niet. De Japanner start zondag in zijn thuisrace slechts vanaf de vijftiende positie.

Race Japan

De Grote Prijs van Japan is de derde grand prix van het seizoen. Norris won de openingsrace van het seizoen in Australië, Oscar Piastri won de GP van China. Verstappen won de laatste drie grands prix van Japan op het Suzuka International Racing Course. De race begint zondag om 7.00 uur (Nederlandse tijd).

