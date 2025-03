Kogel door de kerk: dit is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen

Liam Lawson maakt na twee grands prix al plaats voor Yuki Tsunoda als teamgenoot van Max Verstappen. Red Bull bevestigde donderdagochtend de ongebruikelijk snelle rijderswissel in de Formule 1.

Het team straft Nieuw-Zeelander Lawson voor zijn slechte seizoensstart, waarin hij geen punt pakte, door hem terug te zetten naar zusterteam Racing Bulls. De Japanner Tsunoda bewandelt de omgekeerde weg en stapt bij de Grote Prijs van Japan over ruim een week al in de RB21 van Red Bull.

Lawson (23) kwam zondag als vijftiende over de streep in de Grote Prijs van China, al schoof hij door drie diskwalificaties van anderen nog door naar de twaalfde plaats. In de sprintrace in Shanghai eindigde de Nieuw-Zeelander als veertiende. Bij de seizoensopening in Australië haalde hij de finish niet. Opmerkelijker waren zijn laatste plaatsten in de kwalificaties. De jonge Nieuw-Zeelander had grote moeite met het besturen van de Red Bull-auto.

ANP