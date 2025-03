'Max Verstappen krijgt nieuwe teamgenoot, Liam Lawson vertrekt per direct'

Red Bull Racing neemt afscheid van Liam Lawson, de teamgenoot van Max Verstappen. In plaats daarvan wordt Yuki Tsunoda (24) van het talententeam Racing Bulls de tweede coureur naast Verstappen. Dat meldt De Limburger. Na een teleurstellende start is het voor Lawson per direct einde oefening.

Het besluit is volgens de krant dinsdag genomen tijdens een topoverleg van Red Bull in Dubai. Maandag werd al bekend dat de positie van tweede rijder Lawson ter sprake zou komen tijdens het overleg. Hij had na twee slechte grands prix nog geen punt binnengehaald voor het team, dat twee jaar geleden nog bijna alle races won in één seizoen.

Tijdens de Grote Prijs (GP) van China zondag eindigde Verstappen ondanks worstelingen met de bandenslijtage als vierde. Nieuwkomer Lawson werd na de diskwalificatie van drie coureurs voor hem als twaalfde geklasseerd. Bij de GP van Melbourne twee weken eerder scoorde Lawson in twee races en een sprint geen enkel punt.

'Aan de slag'

Teambaas Christian Horner toonde na de GP van China mededogen met de 23-jarige Lawson. "Hij heeft het wel degelijk in zich, maar dat komt er nu niet uit. Het probleem is dat hij een paar heel zware weekenden heeft gehad en de media in zijn nek heeft. Je kunt zien dat hij het moeilijk heeft."

Viervoudig wereldkampioen Verstappen spoorde Red Bull na zijn vierde plaats in China aan om nog harder te werken aan het verbeteren van de RB21. "We zijn duidelijk niet het snelste team en moeten aan de slag", zei Horner.