F1-seizoen van start: deze kans krijgt Verstappen van wedkantoren

In de onderbuikjes van menig racefan is het al hard aan het kriebelen, aanstaande zondag gaat het nieuwe Formule 1-seizoen namelijk weer van start met de Grote Prijs van Australië in Melbourne. Voor Max Verstappen is dit een bijzonder moment: precies tien jaar na zijn debuut staat Na drie wereldtitels op rij is het volgens kenners nog maar de vraag of Max Verstappen weer kan winnen aangezien hij niet de snelste auto lijkt te hebben. Maar hoe groot zijn Max' kansen nu echt?

De introductie van de Red Bull RB21 markeert een nieuw tijdperk voor het team. Het is de eerste auto sinds de RB2 die niet is ontworpen door Adrian Newey; deze verantwoordelijkheid ligt nu bij technisch directeur Pierre Waché. Tijdens de wintertests in Bahrein kampte de RB21 met betrouwbaarheidsproblemen, waar McLaren juist sterk presteerde. Volgens Waché zijn McLaren en Ferrari op dit moment waarschijnlijk sneller dan Red Bull.

Voor Australië mag Verstappen dus al meteen de borst natmaken. Op basis van de quoteringen geven de wedkantoren Verstappen ongeveer 11 procent kans om in Australië te winnen. Lando Norris (32 procent) en Charles Leclerc (22 procent) worden door de wedkantoren als grootste kanshebbers gezien, gevolgd door Oscar Piastri.

Niet topfavoriet

En niet alleen in Melbourne wacht Verstappen een uitdaging; ook in de strijd om het kampioenschap is hij niet langer de te kloppen man. Op basis van de voorspellingen heeft Norris een kampioenskans van ongeveer 38 procent, terwijl Max op 18 procent blijft steken. Ook hier worden Leclerc (17 procent) en Piastri (13 procent) als serieuze kanshebbers beschouwd.​

Voor het eerst sinds 2021 zal Verstappen dus echt moeten vechten om aan kop te blijven. Toen had hij in de eerste seizoenshelft een intense strijd met Lewis Hamilton, en als hij zich opnieuw in zo’n scenario bevindt, kan ervaring een doorslaggevende factor zijn. Van de huidige grid heeft alleen Hamilton meer titels dan Verstappen. Bovendien wist hij in 2021 al eens de gedoodverfde titelkandidaat te verslaan zonder het seizoen te beginnen met de snelste auto.​

Fans die de allereerste race van het seizoen absoluut niet willen missen hebben zondag overigens een kort nachtje. De Grote Prijs van Australie start namelijk al om 05.00 uur Nederlandse tijd.