Piastri wint Grote Prijs van China, Verstappen vierde

Oscar Piastri heeft op solide wijze de Grote Prijs van China gewonnen. De 23-jarige Australische coureur reed in zijn McLaren van poleposition naar de winst op het circuit van Shanghai.

Max Verstappen kon zich niet mengen in de strijd om de podiumplekken. De viervoudig wereldkampioen zakte bij de start van de vierde naar de zesde plaats in zijn Red Bull, maar wist zich tegen het einde van de race over 56 ronden weer op te werken naar de vierde plaats na een late inhaalactie bij Charles Leclerc van Ferrari.

Formule 1-fan Sylvana IJsselmuiden verwacht dat 2025 wel eens het spannendste seizoen in tijden kan zijn, zo vertelt ze in bovenstaande video.

Piastri controleerde van start tot finish de race en hield zijn teamgenoot Lando Norris keurig van zich af. Norris, die vorige week de openingsrace in Australië won, eindigde op bijna tien seconden achterstand als tweede en verstevigde de leiding in het kampioenschap van de Formule 1. George Russell kwam als derde over de finish in zijn Mercedes.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP