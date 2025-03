Verstappen tweede achter Norris in natte openingsrace Australië

Max Verstappen is na bijna drie jaar geen leider meer in het Formule 1-klassement. Lando Norris van McLaren heeft die positie overgenomen door de openingsrace van het seizoen in Australië te winnen. Verstappen eindigde na een chaotisch slotstuk als tweede, gevolgd door George Russell in zijn Mercedes.

Volgens Formule 1-kenner en superfan Sylvana van IJsselmuiden belooft dit seizoen razend spannend te worden. In de video hierboven legt ze uit waarom.

De race op het circuit van Melbourne werd gekenmerkt door crashes en glijpartijen, waardoor de safetycar meerdere keren in actie moest komen. De baan droogde in het begin langzaam op, maar een onverwachte regenbui in de slotfase zorgde voor spekgladde omstandigheden. In totaal vielen zes coureurs uit, waaronder de debutanten Isack Hadjar en Jack Doohan.

Hadjar had een dramatisch debuut en crashte al tijdens de opwarmronde, waardoor de start met vijftien minuten werd uitgesteld. Doohan haalde de eerste ronde niet eens, nadat hij zijn Alpine in de muur parkeerde. Carlos Sainz, de winnaar van vorig jaar, verloor eveneens de controle over zijn Williams en botste hard tegen de boarding.

Goed van start

Verstappen begon de race sterk en wist al snel van de derde naar de tweede plek te komen. Pole-sitter Norris behield zijn leidende positie, terwijl Verstappen achter hem Oscar Piastri inhaalde. Na zeven ronden achter de safetycar werd de race hervat, maar Verstappen moest Piastri later toch weer voor zich dulden na een foutje.

De Nederlander kon vervolgens niet meer aanklampen bij de twee McLarens, maar zijn derde plek leek veilig, met Russell op ruime afstand achter hem. De regen op tien ronden voor het einde bracht echter alles in de war. Verstappen kwam even aan de leiding toen de McLarens van de baan gleden, maar moest zijn strategie aanpassen en wisselde alsnog van banden.

Na zijn pitstop lag hij weer achter Norris, die zijn positie niet meer afstond. Verstappen probeerde in de slotfase nog aan te vallen, maar de McLaren-coureur hield stand en pakte niet alleen de zege, maar ook de leiding in het kampioenschap.

ANP