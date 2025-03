Komt er dit weekend een einde aan de bijzondere recordreeks van Max Verstappen?

Max Verstappen (27) vreest net als zijn voorgangers Giedo van der Garde en Christijan Albers dat er zondag in Melbourne een einde komt aan een bijzonder record. De viervoudig wereldkampioen acht zichzelf niet in staat om de eerste race van het seizoen te winnen. Daarmee zou er een einde komen aan de reeks van 1.029 dagen aan de leiding van het F1-klassement.

"Ik denk dat het team van McLaren twee tot drie tienden van een seconde sneller is dan de rest", zegt voormalig F1-coureur Van der Garde (39) in navolging van Verstappen zelf tegen het ANP. "Verstappen zal met zijn Red Bull samen met Mercedes en Ferrari moeten strijden om plek twee, drie en vier."

De reeks van Verstappen begon bij de grand prix van Spanje in 2022. Hij brak vorig jaar in Brazilië het record van 896 dagen van de Duitser Michael Schumacher. Verstappen passeerde vervolgens de grens van duizend dagen. Verstappen constateerde vorige maand na de testdagen in Bahrein dat het team van McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri nu dé favoriet is voor de wereldtitel. "Er is nog te veel werk aan de winkel om in Melbourne mee te doen om de zege", zei Verstappen bij een presentatie van Viaplay.

Gevecht om de wereldtitel

Van der Garde, die in 2013 in de Formule 1 voor het team van Caterham reed, stelt dat de prestaties van Verstappen tot dusver "waanzinnig" zijn. "We zijn het normaal gaan vinden dat Verstappen alles wint, maar dat is het niet", zegt Van der Garde. "We gaan het niet meer meemaken dat iedere race voor hem is. Dit seizoen zal het een echt gevecht om de wereldtitel worden."

Albers, die van 2005 tot 2007 in de Formule 1 uitkwam voor Minardi, Midland en Spyker, is het met Van der Garde en Verstappen eens. "De wagen van McLaren is oppermachtig", aldus Albers (45) in Zandvoort tegen het ANP. "Als Verstappen in die auto had gezeten, dan had hij iedere race met twee vingers in de neus gewonnen. Wat dat betreft is deze sport niet eerlijk."

'Groter dan Cruijff'

Zowel Van der Garde als Albers vindt dat Verstappen tot de beste Nederlandse sporters ooit behoort. Van der Garde: "Verstappen is vergelijkbaar met Johan Cruijff. Daar mag hij 100 procent zeker naast staan." Albers gaat nog een stapje verder. "Misschien is Verstappen nog wel groter. Zeker als je in ogenschouw neemt wat hij ervoor heeft moeten doen en laten. Het is niet normaal, het is abnormaal."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP