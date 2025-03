Max Verstappen wacht onstuimige en natte F1-race met onweer bij GP Australië

Komend weekend staat in Melbourne de Formule 1 Grand Prix van Australië op het programma. Hoewel de trainingen en kwalificatie onder zonnige omstandigheden verlopen, dreigt de race op zondag flink verstoord te worden door noodweer. Volgens Weeronline is er een grote kans op stevige regen- en onweersbuien, met mogelijk een nat circuit en hinderlijke windstoten.

Op vrijdag en zaterdag, wanneer de vrije trainingen en kwalificatie plaatsvinden, is het in Melbourne volop zonnig en droog. De temperatuur loopt flink op: vrijdag wordt het zo’n 25 graden en zaterdag kan het kwik zelfs stijgen tot 31 graden. In de nacht koelt het af tot 16 graden. De wind blijft matig en komt uit het zuiden tot westen.

Dit weekend vliegt Max Verstappen weer over de baan, het Formule 1 seizoen gaat weer beginnen. Gaat Verstappen de titel weer pakken dit jaar? F1-journalist Amber Brantsen vertelt erover in de bovenstaande video.

Onstuimig

De race begint zondag om 15.00 uur lokale tijd (05.00 uur Nederlandse tijd) en dan slaat het weer om. Vanuit het westen trekken stevige regen- en onweersbuien over Melbourne, meldt Weeronline. "De exacte timing van de zwaarste buien is nog onzeker, maar de kans op een nat circuit is groot", aldus het weerbureau.

Naast regen kunnen ook de windstoten voor problemen zorgen. De wind waait uit het westen met een kracht van 5 Beaufort, wat voor coureurs extra uitdagingen kan opleveren. Tijdens de buien zijn zelfs nog krachtigere windstoten mogelijk, wat de race onvoorspelbaar maakt.

