Geen losse tickets meer voor laatste F1 in Zandvoort, alleen combitickets te koop

De ticketverkoop voor de Grand Prix van Zandvoort is maandag van start gegaan. Wie een ticket voor komende zomer wil kopen, kan gelijk een ticket voor volgend jaar – de laatste editie – reserveren. Voor de laatste twee races worden echter alleen combitickets verkocht.

Na 2026 verdwijnt de race van de kalender. De afgelopen jaren kwamen meer dan 1,1 miljoen fans naar de Nederlandse GP-race toe.

Zandvoort is hét Formule 1-hart van Nederland, zoals in de video hierboven te zien is.

Jan Lammers, sportief directeur van de Grand Prix Nederland, vertelt: "We gaan ervoor zorgen dat de laatste twee edities onvergetelijk worden. Zoals vanouds trappen we het raceweekend af met een spectaculaire Super Friday, waarmee we de toon zetten voor een ultieme F1-beleving. Dit is je laatste kans om Formule 1-geschiedenis te beleven in Nederland."

Geschiedenis

In 2021 keerde de GP na bijna 36 jaar terug in Zandvoort. De afgelopen vier jaar is drie keer een race door 'thuisspeler' en wereldkampioen Max Verstappen gewonnen. Vorig jaar ging de Brit, die uitkomt namens McLaren, er vandoor met de winst. De allerlaatste schijnt een bijzondere te worden, met een leuke sprintrace.

ANP