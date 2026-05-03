Verstappen na inhaalrace vijfde in GP Miami, Antonelli wint

Formule 1

Vandaag, 20:43

Max Verstappen is bij de GP van Miami in de Formule 1 op de vijfde plaats geëindigd. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull viel al in de eerste bocht ver terug, maar herstelde zich daarna knap. De overwinning op het stratencircuit rondom het Hard Rock Stadium ging naar WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes.

Het was voor Antonelli de derde zege op rij, na winst in China en Japan. De 19-jarige Italiaan hield wereldkampioen Lando Norris (McLaren) achter zich. Ferrari-coureur Charles Leclerc leek als derde te gaan eindigen, maar door een fout in de laatste ronde zakte hij weg. Oscar Piastri (McLaren) profiteerde en werd derde.

Verstappen (28) startte na zijn goede kwalificatie vanaf de tweede plaats, achter Antonelli. De Nederlander raakte echter zijn positie al in de eerste bocht kwijt. In een poging Leclerc voor te blijven, maakte hij een 'spin' van 360 graden en viel terug naar de negende plaats.

Crashes

Na crashes van Isack Hadjar en Pierre Gasly maakte Verstappen gebruik van de safetycar-situatie om een pitstop te maken met nog 53 ronden te gaan. Hij vond zichzelf terug op de zestiende plek, maar knokte zich daarna op harde banden knap terug. Dankzij een aantal goede inhaalacties en pitstops van de concurrentie ging hij halverwege zelfs even aan de leiding.

Verstappen werd even later gepasseerd door Antonelli en Lando Norris, maar bleef de vroege leider Leclerc lange tijd voor. Met nog tien ronden te gaan moest hij alsnog de derde positie afstaan aan de Monegask en ook Piastri ging hem voorbij. In de slotfase werd hij ingehaald door George Russell (Mercedes). In de laatste bocht passeerde Verstappen Leclerc nog.

Op goede weg

Voor Verstappen zal de inhaalrace een bevestiging zijn dat hij op de goede weg is. De Nederlander was het seizoen teleurstellend begonnen. Hij werd zesde in Australië, viel uit in China en eindigde op de achtste plaats in Japan. Verstappen leefde in Miami echter op na een aantal upgrades aan zijn auto.

De start van de grand prix was drie uur naar voren gehaald vanwege de dreiging van extreem weer. Na de zware onweersbuien in de ochtend was de baan op tijd droog voor de race. De Grote Prijs van Miami was de eerste grand prix sinds eind maart, omdat de races in Saudi-Arabië en Bahrein om de onrust in het Midden-Oosten werden geschrapt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

