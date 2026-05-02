Max Verstappen ziet vooruitgang in Miami: 'Positieve stap'

Vandaag, 08:47

Max Verstappen kijkt met een beter gevoel naar zijn prestaties in Miami. Na aanpassingen aan zijn Red Bull spreekt de coureur van een duidelijke vooruitgang tijdens de eerste racedag van de Grote Prijs.

De Nederlander reed de tweede tijd in de vrije training en werd vijfde in de sprintkwalificatie. "Het voelt meer als een geheel", zegt Verstappen op zijn eigen website. "Natuurlijk zijn er nog steeds punten waaraan we werken, maar het is echt een positieve stap voor ons geweest."

Volgens Verstappen is het verschil met de concurrentie kleiner geworden. "De afgelopen paar races lagen we bijna een seconde achter. Dat gat is nu bijna gehalveerd, dus dat is positief."

Verbeterpunten

Toch ziet de viervoudig wereldkampioen nog genoeg verbeterpunten. "We zijn nog steeds erg zwak in de eerste sector, die vooral om hoge snelheid draait, dus we weten dat we daaraan moeten werken. Maar goed, de rest lijkt wat beter op orde, dus daar ben ik wat blijer mee."

"We zijn het middenveld ontstegen. Het is nog steeds niet helemaal wat ik wil, maar het geeft me wel wat meer vertrouwen", aldus Verstappen.

Teleurstellende start

Verstappen kende een teleurstellende start van het seizoen, met 12 punten en een negende plaats in het kampioenschap. Na de derde grand prix in Japan eind maart lag de koningsklasse in april stil, omdat de races in Saudi-Arabië en Bahrein om de onrust in het Midden-Oosten werden geschrapt.

De sprintrace begint zaterdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd). Zondag staat om 22.00 uur de hoofdrace op het programma.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Komt Verstappen dit weekend in actie? 'Geruchten over afgelasting GP Miami'
