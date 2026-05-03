Noodweer gooit GP Miami om, Verstappen start vanaf tweede plek

Vandaag, 08:11

De Grote Prijs van Miami begint zondag drie uur eerder dan gepland door dreigend noodweer. De organisatie heeft de start vervroegd naar 13.00 uur lokale tijd (19.00 uur Nederlandse tijd) om zware onweersbuien voor te zijn. Max Verstappen start vanaf de eerste rij, naast polesitter Kimi Antonelli.

Rond de oorspronkelijke starttijd wordt extreem weer verwacht, met zware onweersbuien. Daarom besloten de organisatie en autosportfederatie FIA in te grijpen en de race eerder te laten beginnen.

"Dit besluit is genomen om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en om het grootst mogelijke tijdsvenster te creëren om de Grand Prix onder de beste omstandigheden te voltooien en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen", aldus de organisatoren in een verklaring.

Kwalificatie

Kimi Antonelli pakte poleposition in zijn Mercedes. De Italiaan was net sneller dan Verstappen, die verrassend de tweede tijd noteerde. Charles Leclerc start als derde, gevolgd door Lando Norris, die eerder op de dag de sprintrace won.

Verstappen kende een sterke kwalificatie en reed in de slotfase naar de tweede tijd. Dat resultaat is beter dan verwacht, nadat hij eerder op zaterdag nog vijfde werd in de sprintrace.

De omstandigheden in Miami waren zwaar, met hoge temperaturen en stevige wind. Toch leek Verstappen daar weinig last van te hebben en bleef hij de hele kwalificatie voorin meedoen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

