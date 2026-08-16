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F1-fans staan dagen voor laatste race in Zandvoort al klaar

Formule 1

Vandaag, 22:37

Het duurt nog een paar dagen voordat de Formule 1-auto's over het circuit van Zandvoort razen, maar de eerste fans staan nu al klaar. Bij de ingang van het circuit verzamelen liefhebbers zich om de aankomst van de vrachtwagens met de raceauto's te bekijken. Het is het begin van een bijzondere editie: er wordt voor het laatst in Zandvoort geracet.

Voor de fans zorgt dat voor dubbele gevoelens. Ze gaan het Formule 1-spektakel in de badplaats missen, maar willen er eerst nog één keer volop van genieten. En natuurlijk hopen ze Max Verstappen nog een keer op het circuit in Zandvoort in actie te zien.

Geen minuut missen

Een van de fans die er vroeg bij is, is Zandvoorter Jorg de Bruijn. De racefanaat en hobbyfilmer heeft sinds de terugkeer van de Formule 1 naar zijn woonplaats naar eigen zeggen geen ronde, zelfs geen minuut, gemist.

Ieder jaar zat hij op zaterdag op de tribune voor de kwalificatie en was hij er zondag opnieuw bij voor de race. Nu de laatste editie eraan komt, wil Jorg werkelijk iedere snik van het Formule 1-circus meekrijgen.

Nu al bij het circuit

Dat begint voor hem dus al voordat er ook maar een raceauto op de baan rijdt. Jorg staat bij de ingang van het circuit om te zien hoe de raceteams arriveren.

Hij is daar niet de enige. Ook andere spotters staan klaar om de komst van het Formule 1-circus van dichtbij mee te maken, dagen voordat de race daadwerkelijk begint.

Door Redactie Hart van Nederland

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