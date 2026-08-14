Ondernemers klaar voor laatste F1 Zandvoort: 'Profiteren we nog jaren van'

De Zandvoortse ondernemers zijn er klaar voor als de Formule 1 nog een keer neerstrijkt in de badplaats en leggen zelfs vrijdag nog de laatste hand aan wat zaken. Want hoe dan ook, de komst van jaarlijks duizenden fans, ook uit het buitenland, heeft de ondernemers geen windeieren gelegd.

"Ik had zelfs in het najaar dat Amerikanen voor 200 euro kaas kwamen kopen in mijn zaak", vertelt Peter Tromp, voorzitter van de ondernemersvereniging retail en bekend van de kaaswinkel in de plaats. "Toen ik vroeg hoe ze hier terecht waren gekomen, zeiden ze dat de Zandvoort kende van de Formule 1." Zandvoort zal nog lang profiteren van alle aandacht die er zes jaar lang voor is geweest, verwacht hij.

Scherm kijken

Retailers hebben tijdens het weekend misschien weinig te doen omdat de fans echt alleen voor de race komen, maar de horeca rent de benen uit het lijf. Bij het welbekende Wapen van Zandvoort worden dan ook de laatste barren neergezet, waar het hele weekend buiten op een scherm gekeken kan worden.

Zien hoe de laatste voorbereidingen eraan toegingen? Bekijk dan bovenstaande video.