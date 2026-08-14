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Esmee mag nog één keer schitteren tijdens haar thuisrace op Zandvoort

Sporters

Vandaag, 21:36

De vrouwen van F1 Academy scheuren precies over een week ook weer over het circuit van Zandvoort. Ook dat heeft een Nederlands tintje, want coureurs Nina Gademan en Esmee Kosterman willen hun best doen om op de bovenste trede te komen. De vrouwentak is nog volop in ontwikkeling. Esmee vindt het jammer dat het Nederlandse circuit daarom van de kalender verdwijnt.

Vorig jaar kreeg zij door een speciale wildcard de kans om in een F1 Academy-auto te rijden op Zandvoort. Dat dat dan precies op zo'n thuiscircuit mag, is extra bijzonder. "Ik werd toen zevende in een van de races en ik denk door de prestatie dat ik nu uiteindelijk een vast zitje heb gekregen bij LEGO en een heel seizoen heb mogen rijden dit jaar."

Zien hoe Esmee het ervan afbrengt tijdens haar laatste training? Bekijk dan zeker even bovenstaande video.

Toegankelijker maken voor vrouwen

De F1 Academy zit iets anders in elkaar dan de Formule 1 van de mannen. Er zijn 18 coureurs in plaats van 22. Ook doen er andere merken mee, zoals make-upketen Sephora, haarlakmerk Wella en LEGO, waar Esmee voor rijdt. Daarnaast worden er twee races van maximaal 30 minuten gereden. De F1 Academy is vooral bedoeld als ontwikkelingsplek voor vrouwen in de autosport en bestaat nog maar een aantal jaar.

"Het is juist ook jammer voor de vrouwen dat Zandvoort verdwijnt van de kalender", zegt F1-kenner Sylvana IJsselmuiden. "Het maakt de sport veel toegankelijker voor hen. In Nederland blijven zoveel mensen zitten voor een race, dat is leuk om te zien."

Door Jamie van Velzen

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