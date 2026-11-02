OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Verstappen wint GP van Mexico, Antonelli pakt wereldtitel

Verstappen wint GP van Mexico, Antonelli pakt wereldtitel

Formule 1

Vandaag, 06:24

Link gekopieerd

Max Verstappen heeft zondagavond in Mexico zijn derde overwinning van het seizoen behaald. Hij startte dankzij een gridstraf vanaf de vijfde positie. Een goede start en wat geluk met onderbrekingen van de race leverden hem de overwinning op. Italiaan Kimi Antonelli is gekroond tot de jongste Formule 1 kampioen aller tijden.

Verstappen had een goede start in Mexico-stad waardoor hij na de eerste bochten al van de vijfde naar de derde plek steeg. De Nederlander werd daarnaast ook geholpen door een hevig gevecht tussen beide Ferrari-coureurs, die aan kop reden. Verstappen haalde hierbij Hamilton in om naar de tweede plek te stijgen. Leclerc sneed bij dit gevecht een bocht af wat hem een tijdstraf opleverde. De Nederlander kon Leclerc hierdoor in de pitstraat inhalen voor de eerste positie.

Verstappen moest zijn koppositie halverwege de race nog wel verdedigen. Bottas had namelijk een opmerkelijk ongeluk. In de 44ste ronde brak uit het niets een wiel af bij de Caddilac-coureur. Hierdoor werd de race tijdelijk stilgelegd. Hamilton zat Verstappen tot het einde op de hielen, maar de Nederlander wist iedereen voor te blijven.

Jongste wereldkampioen ooit

Op de derde plek finishte Italiaan Kimi Antonelli en dit was voor hem voldoende om wereldkampioen te worden. Antonelli is 20 en daarmee de jongste wereldkampioen in de geschiedenis van de Formule 1.

De jonge Italiaan rijdt voor Mercedes en dit is pas zijn tweede seizoen in de Formule 1. Het is de eerste Italiaanse wereldkampioen sinds 1953.

Max Verstappen behaalde in oktober zijn tweede overwinning van het seizoen in Singapore.

Max Verstappen wint in Singapore na een glansrijk raceweekend

Door Sam Krekels

Lees ook

Max Verstappen wint in Singapore en pakt tweede seizoenszege
Max Verstappen
Max Verstappen wint in Singapore en pakt tweede seizoenszege
Max Verstappen wint sprintrace in Singapore na chaotische start
Formule 1
Max Verstappen wint sprintrace in Singapore na chaotische start
Max Verstappen wint Grote Prijs van Las Vegas
Formule 1
Max Verstappen wint Grote Prijs van Las Vegas
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.