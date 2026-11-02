Verstappen wint GP van Mexico, Antonelli pakt wereldtitel

Max Verstappen heeft zondagavond in Mexico zijn derde overwinning van het seizoen behaald. Hij startte dankzij een gridstraf vanaf de vijfde positie. Een goede start en wat geluk met onderbrekingen van de race leverden hem de overwinning op. Italiaan Kimi Antonelli is gekroond tot de jongste Formule 1 kampioen aller tijden.

Verstappen had een goede start in Mexico-stad waardoor hij na de eerste bochten al van de vijfde naar de derde plek steeg. De Nederlander werd daarnaast ook geholpen door een hevig gevecht tussen beide Ferrari-coureurs, die aan kop reden. Verstappen haalde hierbij Hamilton in om naar de tweede plek te stijgen. Leclerc sneed bij dit gevecht een bocht af wat hem een tijdstraf opleverde. De Nederlander kon Leclerc hierdoor in de pitstraat inhalen voor de eerste positie.

Verstappen moest zijn koppositie halverwege de race nog wel verdedigen. Bottas had namelijk een opmerkelijk ongeluk. In de 44ste ronde brak uit het niets een wiel af bij de Caddilac-coureur. Hierdoor werd de race tijdelijk stilgelegd. Hamilton zat Verstappen tot het einde op de hielen, maar de Nederlander wist iedereen voor te blijven.

Jongste wereldkampioen ooit

Op de derde plek finishte Italiaan Kimi Antonelli en dit was voor hem voldoende om wereldkampioen te worden. Antonelli is 20 en daarmee de jongste wereldkampioen in de geschiedenis van de Formule 1.

De jonge Italiaan rijdt voor Mercedes en dit is pas zijn tweede seizoen in de Formule 1. Het is de eerste Italiaanse wereldkampioen sinds 1953.

Max Verstappen behaalde in oktober zijn tweede overwinning van het seizoen in Singapore.