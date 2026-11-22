Max Verstappen is weer een zege rijker in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen reed na een spannende race vol inhaalacties als eerste langs de finishvlag in de Grote Prijs van Las Vegas. De coureur van Red Bull vierde een jubileum, want het was de 75e zege in zijn carrière. Tien jaar geleden won de Nederlander in Spanje zijn eerste grand prix.

Verstappen moest wel heel hard werken voor de winst, want de slipstream was zo sterk op het stratencircuit rond de beroemde Strip in de Amerikaanse gokstad, dat coureurs elkaar continu konden inhalen. Verstappen moest de gehele race, vijftig ronden lang, zijn leidende positie verdedigen. Eerst tegen George Russell (Mercedes), daarna tegen Lando Norris (McLaren). In de slotfase was de nieuwe wereldkampioen Kimi Antonelli een paar keer de leider in de wedstrijd, maar keer op keer wist de Nederlander de koppositie terug te pakken.