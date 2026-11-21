Max Verstappen mag zondag van poleposition starten in de Grote Prijs van Las Vegas. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was in de kwalificatie weliswaar minder snel dan Kimi Antonelli, maar de Italiaan van Mercedes moet vanwege een gridstraf naar achteren in de startopstelling.

Verstappen leek in de kwalificatie op weg naar de beste tijd in zijn Red Bull, maar in de laatste seconden van de derde kwalificatiesessie reed Antonelli nog de snelste ronde. De 20-jarige Italiaan, die al zeker is van de wereldtitel, gaat echter door een motorwissel vijf plaatsen naar achteren op de startgrid.

Zijn teamgenoot George Russell bij Mercedes reed de derde tijd, maar schuift op naar de tweede startpositie.

Verstappen won vorig jaar

De Grote Prijs van Las Vegas begint zondag om 05.00 uur. Vorig jaar won Verstappen. De race in Nevada is de op twee na laatste van het jaar.