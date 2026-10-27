Nieuwe rijkste Nederlander heeft vermogen van 26 miljard euro

Cryptomiljardair Jean-Louis van der Velde is de nieuwe rijkste Nederlander. Hij stoot Charlene de Carvalho-Heineken van de troon in de Quote 500, waarvan de dertigste editie dinsdag is verschenen. Van der Velde heeft een vermogen van 26 miljard euro, ongeveer het dubbele van De Carvalho-Heineken. Luxaflex-ondernemer Ralph Sonnenberg staat derde met 6,9 miljard euro.

John de Mol is nog steeds de hoogst geklasseerde BN'er. Hij staat op plek 23, twee plaatsen hoger dan vorig jaar, met een vermogen van 2,1 miljard euro. Joop van den Ende volgt op plek 36 met 1,5 miljard euro.

Koninklijke familie

Prinses Mabel bezet plek 148, prins Bernhard staat op nummer 453. De twee hebben respectievelijk een vermogen van 420 en 165 miljoen euro. De familie Van Oranje-Nassau staat op plek negen van de rijkste families van Nederland, met 1,5 miljard euro.

Max Verstappen blijft met zijn plek 224 het jongste lid van de Quote 500. De Formule 1-coureur steeg veertig plaatsen en heeft een vermogen van 310 miljoen euro. Ook Tiësto en Eelko van Kooten, de echtgenoot van Olcay Gulsen-van Kooten, staan op de lijst. Zij bezetten plek 327 en 406, met respectievelijk 225 en 185 miljoen euro.