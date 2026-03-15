Max Verstappen valt uit in GP China door haperende motor

Formule 1
Vandaag, 09:35
Max Verstappen heeft het einde van de Grote Prijs van China niet gehaald. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull moest zijn auto tien ronden voor het einde van de race naar de pitstraat sturen met een haperende motor.
Verstappen lag op de zesde plaats toen hij via de boordradio bijna smeekte om de race voortijdig te mogen beëindigen. De Nederlander was door een slechte start teruggevallen naar het achterveld, maar wist zich via af en toe riskante inhaalacties nog op te werken naar de zesde plaats.
