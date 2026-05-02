Max Verstappen naar vijfde plaats sprintrace na tijdstraf Antonelli

Max Verstappen is na afloop van de sprintrace van de Grote Prijs van Miami een plek opgeschoven in de uitslag. De Nederlander kwam als zesde over de finish, maar eindigde uiteindelijk als vijfde door een straf voor Kimi Antonelli.

De Italiaan van Mercedes kreeg vijf seconden tijdstraf omdat hij te vaak buiten de baan reed en de zogeheten 'track limits' overschreed. Daardoor zakte Antonelli van de vierde naar de zesde plaats. Teamgenoot George Russell profiteerde en schoof door naar plek vier.

De overwinning op het stratencircuit ging naar Lando Norris. De Brit van McLaren lag de hele race aan kop en gaf die positie niet meer uit handen. Het is zijn eerste zege van het seizoen, in het vierde raceweekend.

Eerste race sinds schrappen races Midden-Oosten

De Grand Prix van Miami is de eerste race sinds eind maart, nadat wedstrijden in Saudi-Arabië en Bahrein werden geschrapt vanwege onrust in het Midden-Oosten. Zaterdagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd staat de kwalificatie gepland, de hoofdrace volgt zondag op hetzelfde tijdstip.