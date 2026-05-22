Verstappen vijfde in enige vrije training GP van Canada

Max Verstappen is de GP van Canada begonnen met een achterstand op Mercedes. De Nederlander reed in de enige vrije training naar de vijfde tijd op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Vooral de snelheid van Mercedes viel op.

Kimi Antonelli was namens Mercedes de snelste van allemaal met een ronde van 1.13,402. Teamgenoot George Russell zat daar vlak achter. Verstappen moest in zijn Red Bull bijna een seconde toegeven op Antonelli. Ook Lewis Hamilton en Charles Leclerc waren sneller dan de viervoudig wereldkampioen.

Twee keer rode vlag in Montreal

De training verliep onrustig door twee rode vlaggen. Eerst viel Liam Lawson stil met zijn Racing Bull, waarna de sessie tijdelijk werd stilgelegd. Later zorgde Alexander Albon voor een nieuwe onderbreking door met zijn Williams te crashen.

Ook op de baan ging niet alles soepel bij de topcoureurs. Verstappen en regerend wereldkampioen Lando Norris schoten allebei een keer door een bocht en kwamen in het gras terecht. Aan het einde van de training overkwam Russell hetzelfde.

Kwalificatie sprintrace later op vrijdag

In de WK-stand gaat Antonelli verrassend aan kop met 100 punten. Russell volgt met 80 punten. Verstappen staat voorlopig zevende met 26 punten.

Later vrijdag staat om 22.30 uur Nederlandse tijd de kwalificatie voor de sprintrace op het programma.