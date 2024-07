Virgil van Dijk: 'Als wij zo doorgaan, zijn we snel thuis'

Virgil van Dijk beseft dat het Nederlands elftal komende dinsdag in de achtste finale van het EK tegen Roemenië veel beter moet presteren dan tijdens de laatste verloren groepswedstrijd tegen Oostenrijk (2-3). "Er zijn harde woorden gevallen", zei de aanvoerder van Oranje tijdens een persmoment in Wolfsburg. "We hebben ook heel veel beelden bekeken. Wat er besproken is, dat houden we binnenskamers."

Van Dijk benadrukte dat spelers van het Nederlands elftal hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "En dan kijk ik ook vooral naar mezelf", zei de centrale verdediger die tegen de Oostenrijkers onvoldoende leiding gaf aan zijn defensie. "Ik kan de kritiek op mijn spel volkomen begrijpen. Ik ben niet gek en weet dat ik beter moet en kan. De wedstrijd tegen Oostenrijk was zeker niet mijn beste wedstrijd. Dit mag niet en gebeurt me ook niet vaak, maar de verantwoordelijkheid die ik heb is groot en die wil ik ook nemen."

Volgens de 32-jarige verdediger van Liverpool schoot Oranje niet alleen op tactisch vlak tekort tegen Oostenrijk. "We hadden onvoldoende duelkracht en kwam overal te laat. Daardoor konden we nauwelijks druk zetten We misten overtuiging. Dus als spelers moeten we vooral naar onszelf kijken. Als we zo doorgaan, dan hebben we hier niets te zoeken. Dan zitten we zo weer thuis en denken we: hadden we het maar anders gedaan."

Voor het doel

Oostenrijk kwam met 2-1 en 3-2 voor nadat Cody Gakpo en Jerdy Schouten hun tegenstander hadden laten lopen. Van Dijk wilde geen schuldigen aanwijzen. "Want we hebben het met z'n allen niet goed gedaan, maar het mag natuurlijk niet gebeuren dat zij vrij voor ons doel komen bij een situatie van vier aanvallers tegen vier verdedigers van ons. We hoeven in mijn ogen ook niet met vijf verdedigers te spelen, zoals op het laatste WK. Toen lagen we er sneller uit dan we wilden", doelde hij op een verloren kwartfinale na strafschoppen tegen Argentinië. "Misschien overschatten we onszelf, maar we willen meer. Tegen Frankrijk gaven we met vier verdedigers weinig kansen weg. Toen stonden we wel goed en compact. Dus het kan wel."

De spelers van Oranje hebben elkaar de afgelopen jaren vaker de waarheid gezegd na wanprestaties. "Maar nu was het voor mijn gevoel heel anders", zei Van Dijk. "Dit was een andere bespreking dan in het verleden. Er zijn zeker zware woorden gevallen. We moeten ook niet meer naar excuses zoeken. We willen er nog steeds een heel speciaal toernooi van maken. Laat dit een 'eyeopener' zijn. We hebben gelukkig nog een kans om alles om te draaien."