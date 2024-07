Vaders Oranjespelers De Vrij en Van de Ven apetrots op familiedag: 'Kippenvel'

Familieleden van onze Oranjespelers kijken hun ogen uit tijdens het EK in Duitsland. Want wat is er nou mooier dan je kind te zien bereiken waar hij al die jaren keihard voor heeft gewerkt? "Mijn hartslag nu eindelijk een beetje op normale hoogte", zegt Jan de Vrij tegen Hart van Nederland.

Sommige ouders gaan braaf ieder jaar naar de balletuitvoering of het blokfluitconcert van hun kind, anderen staan jarenlang bij de grootste voetbalclubs aan de zijlijn hun kroost aan te moedigen. Het verschil moet er zijn. En in hele zeldzame gevallen bereiken deze voetballertjes uiteindelijk het hoogst haalbare: het vertegenwoordigen van hun land op een EK of WK.

Zo trots als een pauw staat Jan, vader van Stefan de Vrij, maandag op de tribune bij de training van Oranje. Hij is eindelijk een beetje bijgekomen van de wedstrijd tegen Polen: "Ik had 's morgens al gezegd: de mooiste Vaderdag is een overwinning", zegt Jan. "Het was prachtig".

En hoewel zijn zoon er al een indrukwekkende carrière op heeft zitten, gaat dit EK hem niet in de koude kleren zitten: "Het is altijd weer kippenvel en misschien nog wel iets meer", omschrijft hij het gevoel als Stefan op het voetbalveld loopt.

Op familiedag kunnen de Oranjespelers ook wat tijd doorbrengen met hun kind(eren) en partner. Bekijk hieronder hoe gezellig dat er maandag aan toe ging:

1:04 Kinderen van Oranjespelers komen veld op tijdens familiedag

'Veel respect voor hem'

Ook Marcel van de Ven, vader van Micky van de Ven, heeft genoten van de wedstrijd. "Dan maakt hij zijn eerste minuten en dan glij je wel van je stoel, zo trots", laat hij weten. "En niet alleen trots, ik heb ook heel veel respect voor hem."

Hoe Oranje het dit EK gaat doen, is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar Marcel heeft er in ieder geval een goed gevoel over: "De kop is eraf. Het kan alleen nog maar beter worden volgens mij."