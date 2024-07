Wie is Bart Verbruggen, de op een na jongste keeper dit EK?

Hij is de op een na jongste doelman ooit tijdens een wedstrijd op een EK en maakte zondag zijn indrukwekkende debuut in de wedstrijd tegen Polen: Bart Verbruggen. Wie is hij, hoe kwam hij in Oranje terecht en wat kunnen nog van hem verwachten?

Bart Verbruggen werd 21 jaar geleden geboren in Zwolle en begon zijn voetbalcarrière in Breda, waar hij eerst speelde voor amateurclub WDS '19. Via de keepersacademie belandde hij in 2014 bij NAC Breda, waar hij in 2019 zijn eerste profcontract tekende. Een jaar later maakte hij de overstap naar de Belgische club RSC Anderlecht, waar hij in 2021 debuteerde.

Na het seizoen 2022-2023 maakt Verbruggen de transfer naar de Britse voetbalclub Brighton & Hove Albion FC. Met de deal was maar liefst 20 miljoen euro gemoeid.

Grijns van oor tot oor

Begin deze maand kreeg hij van bondscoach Ronald Koeman te horen dat hij de eerste doelman van Oranje is tijdens dit EK. "Ik heb geen dansje gemaakt en ook niet op een tafel gestaan, maar ik had wel een grijns van oor tot oor", vertelde de jonge keeper.

In oktober vorig jaar debuteerde Verbruggen in het Nederlands elftal tijdens de EK-kwalificatie tegen Frankrijk. Hij maakte toen al indruk op bondscoach Ronald Koeman. Het EK-avontuur kwam voor hem dan ook niet helemaal als een verrassing. "Het is wel supermooi om het bevestigd te krijgen. Het is een jongensdroom die uitkomt."

Strafschoppen

Oranje strandde anderhalf jaar geleden bij het WK in Qatar in de kwartfinale tegen Argentinië na strafschoppen. Mocht het bij het EK opnieuw aankomen op een penaltyreeks, ziet de 1.93 meter lange Verbruggen die met vertrouwen tegemoet.

"Ik heb in het verleden wel eens een penalty gepakt. Als het zover komt, heb ik het gevoel dat ik er klaar voor ben. Ik heb niet een vaste tactiek, het ligt er echt aan wie de penaltynemer is. Sommigen wachten lang en kiezen op het laatste moment waar ze gaan schieten, anderen hebben vooraf hun hoek al bepaald. We bereiden ons daar goed op voor, met mensen die er verstand van hebben."

Hart van Nederland/ANP