Cody Gakpo bovenaan topscorerslijst EK na goal tegen Roemenië

Cody Gakpo heeft zich bovenaan de topscorerslijst van het EK geplaatst dankzij zijn goal van dinsdagavond. De Oranje-international scoorde in de achtste finale tegen Roemenië in de twintigste minuut.

Gakpo had eerder al gescoord tegen Polen en Oostenrijk, waardoor hij nu in totaal drie doelpunten heeft gemaakt. Hij deelt de eerste plaats op de topscorerslijst met Georges Mikautadze (Georgië), Jamal Musiala (Duitsland) en Ivan Schranz (Slowakije), die ook elk drie keer scoorden.

Van deze vier spelers zit, naast Gakpo, alleen Musiala nog in het toernooi.

Twaalf doelpunten in totaal

Voor de 25-jarige Gakpo is het zijn zesde doelpunt op een eindtoernooi. Op het WK van 2022 in Qatar scoorde hij drie keer. In 28 interlands, inclusief de wedstrijd tegen Roemenië, heeft Gakpo nu twaalf doelpunten gemaakt.

ANP