Zijn dat Wim-Lex en Máxima of zussen Jessyca en Matanja? Al 10 jaar dubbelgangers

In Enschede maken twee zussen zich op voor een wel heel koninklijk optreden. Jessyca en Matanja Mulstege kruipen al meer dan 10 jaar in de huid van Willem-Alexander en Máxima, en dat blijft niet onopgemerkt. Dit jaar treden ze eerst op in een verzorgingstehuis, waar ze de ouderen zichtbaar laten opleven. Daarna trekken ze feestelijk verkleed de stad in, waar ze al jaren een hit zijn.

"We krijgen zó veel leuke reacties, en iedereen wil met ons op de foto", zeggen ze. Met dansjes, humor en een flinke dosis zelfspot maken ze er, net als elk jaar, een onvergetelijke dag van. "Het is superleuk, want je merkt echt dat mensen ons waarderen", vertellen de zussen tegen Hart van Nederland. "Mensen willen constant met ons op de foto, we liggen helemaal in een deuk."

Benieuwd hoe het koninklijk stel eruitziet? Bekijk de bovenstaande video.